Príbeh spišskej Nemky alebo O nekonečnom žiali za nezvestným vojakom -bratom

K tomuto príbehu som sa dostala, keď jeho pisateľka – spišská Nemka, už nie je medzi nami. Písala ho, keď mala 78 rokov a jej vyjadrovanie bolo poznačené nemeckým jazykom aj gramatikou,

preto som text trošku upravila, najmä poradie slov. Obsah som však nechala poznačený vekom.

Zverejniť som sa ho rozhodla preto, lebo myšlienka príbehu je silná: Vojna je vždy zlá a prináša nešťastie, smrť, mení ľudské osudy a z mnohých ľudí sa stávajú monštrá. Zo šťastných ľudí sa stávajú nešťastní a veľakrát postihnutí fyzicky, či psychicky (samozrejme, niekedy ani vojna nemusí prísť, stačí len stretnutie s nesprávnymi osobami v našich životoch). Mená v príbehu sú zmenené.

***

Narodila som sa ako druhé dieťa. Prvý bol môj brat, milovaný a láskavý. Keď bol malý a otec sa prezliekol za Mikuláša a chcel ma zobrať, on ma bránil, že nedá Annu. Odmala mal už veľké srdce. Keď šiel na Veľkú noc kúpať, rozdelil sa so mnou na polovicu.

Detstvo som mala pekné. Hrávala som sa s kamarátkami. Do školy som chodila naproti môjho domu a asi práve preto, keď som začala chodiť do 1. triedy učiteľovi som povedala, aby ma pustil domov, že mama ma čaká. Chodili sme na výlety a na Spišský hrad, dojemné spomienky mi ostali. Spomínam si na majálesy, keď prišli rodičia za nami do lesa a ja som mala červené šaty s bielymi bodkami.

Doma v izbe sme bývali s Groβmutti (starou mamou). S bratom sme ju mali veľmi radi. Rozprávala nám rozprávky a my s bratom sme si dávali hádanky večer v posteli. Raz mali ísť rodičia na brusnice ráno o 2. hodine na Branisko a stará mama zbadala u suseda oheň. Druhý sused – obuvník si v nemocnici žily podrezal.

Ako si len na všetko pamätám...

Ako deti sme museli aj robiť, drevo píliť, slamu rezať, burgyňu sekať. Mali sme to na týždne rozdelené, aby sme sa neškriepili. Otec môj, drahý, milovaný, robil na píle a ja som mu po škole, obed nosila. Mala som ho veľmi rada. Aj na poli sme na jeseň v žatve a pri zemiakoch pomáhali. Moja mama bola veľmi pracovitá osoba.

Potom sme šli do Spišskej Novej Vsi do meštianky, ja ako 10-ročná a brat 12-ročný. Bývali sme každý zvlášť v súkromnej rodine a neskôr 2. a 3. ročník v internáte. Môj brat sa učil za mäsiara, ale bol na to slabý. Napriek tomu bol obľúbený u vedúceho, aj v predajni, lebo sa mohli na neho spoľahnúť. Bol poctivý a milý. Môj drahý Lucasko.

Doma v záhrade sme mali červené ríbezle. Keď boli zrelé, Lucasko mal práve 7. narodeniny, obrali sme si ich a povedali, že si ideme robiť hostinku.

Keď sme niekedy boli neposlušní, dostali sme remeňom po zadku, ukázali sme si pásy z remeňa navzájom a remene sme ukryli. Mali sme aj hrdličky, mačku, svinku a kravičku, ktorá nám dávala mliečka a ja som ju aj dojila. Nebála som sa. Bola to dobrá kravička. Bolo to všetko tak pekné, aj keď skromné.

Keď sme šli do kostola, rada som sedela pri mojej obľúbenej tete Inge. Bola to otcova sesternica a mala som ju najradšej zo všetkých tiet. V zime chodila so sestrou k nám hrať karty a ja som jej sedávala na kolenách. Dala mi aj brošňu s husličkami.

Po skončení školy som vozievala v kočíku dieťa evanjelického farára. Volala sa Katka a mala som ju rada. Starých ľudí a deti som mala veľmi rada. Potom som ako pomocná sila v škôlke pracovala. Deťom sme darovali na desiatu kyslú kapustu zo suda. Bolo ich asi 10 detí. Pracovala som s Mary. Veľmi sme si rozumeli. Bývala na evanjelickej fare v malej izbe. Po večeroch nám bývalo veselo. Neskôr som šla pracovať do Mlynčekov pri Kežmarku. V rekreačnom prostredí som spoznala v mojich 19 rokoch Eriku (priateľka, s ktorou si píšeme dodnes).

21.3.1942 (sobota) narukoval môj milý brat. Bola nedeľa v noci, keď sme ho ku vlaku odprevadili. Všetci sme sa spojili s rukami a spievali mu 2 piesne. Na druhý deň bol dom prázdny, ako po pohrebe. Cítila som veľký smútok a žiaľ, že odišiel. Navštívil nás ešte raz v roku 1944, no potom sa už nikdy sa nevrátil. Spomínam si, ako som vedľa neho kráčala. Bol väčší ako ja.

Potom v roku 1944 prišiel prevrat s partizánmi. Nemeckí vojaci boli na Slovensku a nariadili za 3 dni ženy a deti pobaliť s 20 kg batožiny, viac sa nesmelo. Dali sme si s mamou urobiť drevené kufre a do nich sme uložili najnutnejšie veci a v novembri 1944 sme museli ísť do Sudiet. Pribalila som aj bratov biely šál, fotoalbum, ktorý mám dodnes. Všetko bolo bolestivé. Aj moje 20. narodeniny v Sudetách. Starú mamu zobrala teta Edda k sebe.

Taký smutný koniec mal odchod z môjho rodičovského domu.

Môj drahý brat písal a ja mám dodnes veľké výčitky svedomia, že som mu tak málo písala. Bola som akási ľahostajná k písaniu a on chudák, čakal listy odo mňa.

Na jar nás bol otec pozrieť v Sudetách, ale keď sa chcel vrátiť domov, nemohol sa dostať už do domu. Bolo všetko obsadené. Písal sa rok 1945.

V Sudetách sme s mamou pracovali v továrni na rolety. Denne sme dochádzali do práce.

Prišiel deň 9.5.1945 – koniec vojny a môj zážitok bol otrasný, keď vstúpil do bytu domácej ruský vojak a hľadal „barišne“, rýchle sme sa s dcérou domácej ukryli na pôjd do dební. Keby nás tam objavili, bola by to katastrofa. Buď by nás odstrelili alebo do Ruska vzali. Len Pán Boh vie, čo by sa stalo!

Po vojne sme sa chceli vrátiť domov. Ale kde domov, keď už nebolo kde ísť?

Bol máj 1945 a my sme šli s vecami, ktoré sme mali, zase späť. Prišli sme do Žiliny. Vlaky nešli, trate rozbité, a tak sme si najali záprah s koňmi. V Strečne nás dali na jeden dvor a milicisti nám rabovali, čo sa im páčilo. Kruté a bolestivé to bolo pre mňa. Prišli sme do Spišských Vlachov, no do domu sme sa nemohli dostať, lebo tam bývala partizánka Kováčová.

V mojom živote nastala veľká zmena, žiaľ a bolesť.

Otca, ako aj všetkých mužov zobrali ku Prešovu do baní robiť. Ja s mamou sme bývali v starom neobytnom dome, kde sme spali na zemi, na slame. Museli sme zákopy chodiť zakopávať. Nikto nám nič nedal, a tak ako 20- ročná som šla po dedine kúsok chleba pýtať. Čakali sme brata, ale nikdy viac sa neobjavil. Kde, a ako skončil jeho mladý život, vie len Pán Boh sám.

Smutná mladosť

Otec sa vrátil k nám a teta Edda poslala k nám starú mamu, hoci sme sami nemali čo jesť a kde spať. Ležala tiež na slame, kde aj zomrela. Ešte za vojny, keď bola v bunkri, pomiatla sa od strachu, keď prišli Rusi. Tvrdila, že keď prídu, srdce jej vyrežú. V auguste 1945 zomrela moja dobrá stará mama, ktorá mňa a brata učila modliť. Bola to vzácna žena pre mňa.

Raz ma naši známi nahovorili, či by som nešla do Prahy k jednému lekárovi k deťom. Bola som tam 4 roky a cítila som sa tam dobre a bezpečne. Medzitým, ale prišiel nečakane odsun mojich rodičov do Nemecka. Najprv boli v pracovných táboroch a potom ako dobytok v nákladných vlakoch všetkých odsunuli preč. V mojej duši som cítila veľký žiaľ. Ostala som sama, vyhľadávala samotu a chodila po cintorínoch a kostoloch v Prahe. Držala som sa mravne slušne, lebo ma matka milovaná tak vychovala. Zhodou okolností ma navštívili v Prahe z Liptovského Mikuláša rodina Nováková – otcov bratranec a zobrali ma k sebe. Začala som navštevovať ošetrovateľský kurz v Palúdzkej.

Koľkým vojakom som sa pozerala do tváre, či to nie je môj milovaný brat? Koľkých vojakov som si všimla, keď mali takú výšku, ako môj braček? Všetko márne. Nik mi nepodložil chrbát, aby som sa mohla oň oprieť. Jasný deň bol pre mňa ako temná noc.

Všetko bolestivé mi vojna zanechala. Horkosť, žiaľ, bolesť. Slzy už nemám. Už sú vyplakané. Rodičov v cudzine. Pretĺkala som sa sama s mojou bolesťou.

Dospelosť, áno, dospelosť bola krutá, príliš bolestivá...

***

Rodičia tejto spišskej Nemky žili zvyšný život v NDR, v malej dedinke, v podnájme, vo veľkej skromnosti. Dcéra ich chodievala navštevovať aj s rodinou. Ich vnúčatám dávali aj z posledného. Keď to boli peniaze, pekne poďakovali a potom im tajne vrátili peniaze naspäť do peňaženky. Aj keď boli malí, uvedomovali si, že ich starí rodičia musia žiť veľmi chudobne, a napriek tomu by sa chceli podeliť.

Keď umrel jej otec, zanedlho si pisateľka tohto príbehu vzala mamu z NDR na Slovensko, kde dožila ešte do vysokého veku. Mala k nej nádherný vzťah.

Raz o tom napísala:

Mám 90- ročnú matku, som chorľavá, ale pokiaľ sa dá, nezdráham sa ju opatrovať. Chcela by som, aby všetky deti opatrovali svojich starých rodičov, aby starí ľudia nepoznali domovy dôchodcov. Veď mamu máme len jednu...

Môže niekto za svoju národnosť, za svoje náboženstvo? Moji rodičia museli v roku 1945 opustiť svoj domov, svoju vlasť, boli odsunutí do Nemecka. Ja som zostala tu, ale koľko žiaľu a bolesti ma to stálo?! Plných 40 rokov som cestovala cez dovolenku k nim, aj s deťmi, aby sme im doniesli slnečný lúč do ich temnoty. Pýtam sa: Prečo? Prečo museli vytrpieť toľko žiaľu, bolesti, veď nikomu nič zlé neurobili. Poznali len prácu a drinu. Mám dva hroby v šírom svete, otec leží v cudzine a môj brat je nezvestný vojak. Jeho hrob som dodnes nenašla. A tak mi zostala moja mama. Modlím sa, aby už nikdy viac nebola vojna, aby druhé deti nepoznali žiaľ a smútok, ktorý mám v srdci ja.