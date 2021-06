Ako som si našla lacnejšieho mobilného operátora

Presne si pamätám, ako som si prvý krát kúpila mobilný telefón u istého operátora (2003). Operátor vtedy poskytoval "zadarmo" v prípade viazanosti mobil za 1 SK, neskôr za 1 €

a ešte neskôr za polovičnú cenu s mesačným splácaním 24 mesiacov. Moja suma na mesiac sa pohybovala v rozpätí od 9-14 €. Mala som tam zdarma všetky hovory, ak sa týkali tohto operátora (na pevné linky aj mobily), 100 minút voľných do ostatných sietí a plus 250 MB internetu (čo nebolo Boh vie čo, ale v čase sviatkov, prázdnin prihodili aj niekoľko stoviek ba až tisíc GB navyše). Vždy, keď mi končil dvojročný paušál, som zašla do predajne a dohodla som si lacnejší paušál, kvôli tomu, že som ich dlhoročný zákazník. Tento rok sa mi však nepodarilo môjho obľúbeného operátora presvedčiť, že pre mňa budú u neho volania a internetové dáta výhodné len vtedy, ak dostanem rovnakú ponuku, čo sa týka volania + 5 GB za 14 €. Vyjednávala som s operátorom niekoľkokrát pred skončením paušálu, presviedčali ma, že mi dajú voľných 100 min do všetkých sietí, volania do jeho sietí celkom voľné a 4 GB za 17 €.

Prešla som všetkými možnými ponukami u iných operátorov a našla som jedného, pri ktorom nemusím byť vôbec viazaná a ja som si mohla vybrať pre mňa najvýhodnejšiu ponuku, aká tam mohla byť:

Za 14 € 300 voľných minút alebo SMS do všetkých sietí (po prevolaní 4 centy/min) + 16 GB v SR (z toho 3,78 GB v EÚ).

Keď som naposledy volala s mojím operátorom a povedala mu, že zamýšľam prejsť aj s číslom k výhodnejšiemu operátorovi, postrašili ma, že mi internet nebude fungovať darmo budem mať toľko dát. Dvadsať minút mi rozprával o ich výhodách, ale nepresvedčil ma. Ja som si húdla svoje. Operátorovi som povedala, že pre mňa je neskutočne výhodné, keď nebudem viazaná a dostanem spomínaný paušál a skončila som.

Prešlo pár mesiacov a ja platím ten istý paušál nie 14 €, ale 12 €. Problém s internetom som nemala ani raz. Tých 16 GB nikdy nevyužijem celých, lebo filmy si nesťahujem, ani nepozerám televízie. Možno pár videí do mesiaca. Jednoducho tento paušál je ušitý na mňa aj cenou, aj všetkým. Volania i dáta, fungovali aj v zahraničí bezproblémovo.

U tohto operátora je ale dôležité vedieť, že zákazník si musí zaplatiť 70 € zriaďovací (aktivačný) poplatok pri prvej aktivácii zriadenej „Služby“ – ak sa rozhodne pre zasielanie faktúr. Platí sa za technické, manipulačné, doručovacie a administratívne náklady.

Ak sa rozhodnete pre predplatenú službu, kedy vám stiahnu sumu pravidelne z vášho kreditu, ktorý si dobijete pravidelne, alebo jednorazovo (s väčšou sumou), tento poplatok neplatíte. No na internete si nájdete všetko veľmi prehľadne ohľadom vášho volania, dátovania a sms-kovania. Môžete si stiahnuť podrobný výpis.

A čo je ešte výhodnejšie, môžete prechádzať z paušálu do paušálu podľa svojej potreby každý mesiac. Napríklad teraz je ponuka za 10 € - 11 GB + 100 minút alebo sms v SR alebo EÚ, prípadne neobmedzené volania, sms a dáta za 20 €.

Môj bývalý operátor ma veľmi sklamal. Nedávno mal v ponuke 100 minút (Volania v SR, do EÚ, EÚ roaming) + 0 sms + 4 GB za 17 € alebo 100 minút (Volania v SR, do EÚ, EÚ roaming) + 0 sms + 7 GB za 21 € alebo 100 minút (Volania v SR, do EÚ, EÚ roaming) + 0 sms + 12 GB za 25 €. A teraz má sumy ešte vyššie. Rozhodnúť sa neplatiť nič navyše sa stalo pre mňa výhodou.

Porozmýšľajte aj vy, ak nepotrebujete WIFI a stačí vám pripojiť si mobil s výhodným paušálom na počítač a využívať jeho dáta, či sa vám neoplatí prejsť na tohto operátora. Treba si však skontrolovať pokrytie.

Pretože by som porušila kódex blogera, neposkytnem mená operátorov, ale ľahké je vyhľadať si ich a porovnať.