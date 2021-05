Je pre vás dilema dať sa zaočkovať?

Ísť na očkovanie po tom všetkom, čo bežalo a beží na internete, je hotová dilema. Najmä vtedy, ak príde správa, že niekto po očkovaní umrel. Ja píšem tento článok o skúsenostiach v rodine pre tých, ktorí ešte váhajú.

Keď sa na Slovensku začalo s očkovaním, z našej rodiny bola zaočkovaná ako prvá naša 88-ročná teta očkovacou látkou Comirnaty od výrobcu BioNTech. Po oboch dávkach sa cítila dobre a bolela ju len ruka, kde bola zaočkovaná. Ona vôbec neváhala s očkovaním, pretože predtým chodila pravidelne na očkovanie proti chrípke.

Pre našu rodinu bola vlastne práve teta tá, čo nás potiahla na očkovanie. Keď sa ma opýtali moji súrodenci, čo idem robiť, keďže som diabetik 1.typu s inzulínom, odpovedala som: - Keď to prežila naša teta s jej diagnózami, prežijem to ja, aj vy.

A tak sme ďalší piati očkovaní rovnakou vakcínou ako teta (len jeden mal po očkovaní podobné príznaky ako pri chrípke), jeden od Moderny (bez problémov), jeden od AstraZeneca (40°C teploty počas 12-ich hodín a pocit opitosti).

Jeden člen rodiny sa rozhodol neočkovať a necháva svoj organizmus, ktorý už prežil raz ochorenie Covid-19 veľmi mierne, bojovať znovu, ak príde.

Teší ma, že som dostala „Doklad o zaočkovaní“ dvojjazyčne a ja budem môcť konečne niekam skôr vycestovať. Je mi jasné, že už nikdy nebude život rovnaký, ako predtým. Covid-19 bude tu s nami, rovnako ako predtým chrípka a samozrejme ľudia budú naň umierať rovnako, ako pri chrípke kedysi.

Pocit, že úplne vymizne, nemám, avšak treba rozmýšľať, čo s ním urobíme.

***

Keď sme sa na Slovensku prvé mesiace držali tak, že sme mali mŕtvych málo, znamenalo to pre mňa, že ľudia boli viac zodpovední. Potom prišiel odpor a keď sa v novembri stretli ľudia bez rúšok, ktorí cestovali z celej republiky do Bratislavy a správali sa ako veľkí hrdinovia (zdalo sa mi, že vláda dostala následne strach, čo by sa dialo, keby pritvrdila), potom sa všetko spustilo. Mŕtvych pribúdalo, ale aj rôznych vinníkov a obviňovaní. Hlavne tých, čo pravidlá nedodržiavali.

Čo dodať? Správajme sa hlavne ako ľudia so zodpovednosťou aj za druhých. Aj vtedy, ak sa rozhodneme nezaočkovať sa.