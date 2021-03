Keď nám prekáža naša hrdosť alebo Keď si nevieme vybrať

Mala 13 rokov, keď sa v susedstve narodilo 6. dieťa do rodiny, ktorá to mala veľmi neľahké v obci, kde pomaly každý tretí dom (možno aj druhý) v tom čase mal doma alkoholika, holdujúceho denne alkoholu.

Teta ostala tehotná, ani nevedela ako a keďže dieťa vziať preč pre vieru, ktorú v sebe nosila nebolo možné, s láskou ho vynosila. Manžel chodil do práce, ale len čo z nej prišiel, utekal do krčmy a vracal sa opitý pod obraz boží. Peniaze nosil skôr krčmárke, ako domov a vôbec sa nepýtal, ako má ona uživiť päť hladných krkov. Musela zájsť za jeho zamestnávateľom a vyriešiť, aby sa zarobené peniaze dostali k nej a jej deťom. Poľahčujúce bolo to, že ako alkoholik, ju nikdy neudrel a nebol voči nej agresívny.

Malá susedka, chodievala k nim, lebo teta mala deti aj v jej veku. Chodila sa s nimi hrávať a hlavne na dobré buchty, či domáci chlieb. Ich vôňa sa šírila široko-ďaleko a rovnako, keď piekla zemiakovú haruľu alebo "chudobnicu", ako ju nazývali, pečenú v rúre. Pre veľkú rodinu, piekla vždy na dvoch plechoch.

- Dáš si kúsok? opýtala sa jej, lebo vedela, že malá susedka je stále hladná.

Keď bola sobota a nedeľa, jej manžel vylihoval celé dni v posteli, občas zašiel do kuchyne, najedol sa a znovu zaľahol s alkoholovým opojením. Tak si ho zapamätala z detstva – ako šiel do práce a ako ležal večne v posteli.

***

Narodenie dieťaťa bola veľká radosť. Vybrala sa teda s otcom pozrieť sa naň. Ich otcovia boli totižto rodina, ale aj kamaráti. V kuchyni bolo príjemne teplučko a teta sa skláňala práve nad dieťatkom a prebaľovala ho. Bol to chlapec. Zvedavo pozreli naň, pochválili. Posedeli chvíľku a šli. Dodnes si pamätá na obraz malého Mirka. Na vôňu jeho detského telíčka.

Prešli roky. Z malej susedky sa stala susedka pozorovateľka. Videla ho rásť, kráčať do školy, neskôr do učilišťa...potom do práce. Otec sa pominul, keď Mirko nestihol dospieť. Niet sa čo diviť. Mama sa o neho starala vari až do jeho 30-ich rokov. Dbala na to, aby mal vždy teplé jedlo, aby mal vypraté. Súrodenci sa tiež dávno rozpŕchli a založili si svoje rodiny. Keď sa oženil, bolo nutné zveľadiť dom, v ktorom kedysi bývalo 8 ľudí v dvoch izbách a jednej kuchyni. Mama sa odsťahovala k dcére, aby neprekážala a dom začal rásť do priestorov.

***

- Mirko, môžeš mi pomôcť? počula jeho manželku prosiť o pomoc.

- Samozrejme, Jarka,- odpovedal jej tak krásne mäkko a pomáhal.

O 13 rokov staršia susedka sa z ich vzťahu tešila. Hladilo ju na duši, keď im všetko klapalo. Tešila sa z ich rastúcich detí, ktoré videla podobne rásť ako jeho. Od samého malička. Vnímala, ako zveľaďovali dom, kde sa Mirko narodil. Vytvorené nové priestory prenajímali, a tak finančne vôbec netrpeli. Takmer každú nedeľu ich vídavala kráčať do kostola. Ale len isté obdobie.

Prešli roky. Darilo sa im. Začali stavať dom a ten starý plánovali, aby slúžil len rekreantom. Chodievali na dovolenky a žili si celkom šťastne. Až raz z jednej dovolenky, keď prišli, všetko sa zmenilo. Už nepočula Mirko sem a Mirko tam, ani Jarka sem a Jarka tam... Susedia zmĺkli a zosmutneli.

Susedka pozorovateľka zosmutnela tiež. Vedela, že ak sa nepovie slovko PREPÁČ a nerozoberie situácia dopodrobna, šťastná rodina už nikdy nebude šťastná a nebudú šťastné ani ich deti.

Dom sa zmenil na dom pre rekreantov. A rodina sa jej stratila z dohľadu. Iba on nie. Chodieval často, aby trávil večerné chvíle s rekreantmi, porozprával sa s nimi, veľa zaujímavého sa dozvedel, niečo popil. To pitie bolo čoraz častejšie a častejšie. Nepil s pôžitkom, nevychutnával vínko, ale pohár obrátil, aby si nalial ďalší, prípadne si dával pozor, aby tak neurobil.

Keď raz zavítal na posiedku k susedke pozorovateľke, niektoré z jej detí sa ho opýtalo, čo plánuje.

- Nuž, rozvádzať sa nechcem. Rozvedeným byť, je taký handicap pre človeka, takže asi budeme len tak žiť vedľa seba.

Nevšimol si, že susedka sa zamyslela. Nevedela si to predstaviť. Žiť roky v napätí, pozorovať sa navzájom, ráno nepovedať Dobré ráno, neobjať sa pred odchodom do práce, žiť bez pohladenia a lásky, dokonca v jednej spálni, bez odpustenia celé roky. Hoci dá sa, ale... Spomenula si na jeden manželský pár, ktorý žil v jednom dvore. Ona riaditeľka školy, alkoholička a jej manžel vedľa v nejakej prístavbe, tiež alkoholik. Obaja denne naliati. Ich 3 dcéry nemali šancu žiť v láske, v istote, v porozumení. Žili v neustálych hádkach, kde sa častovalo oplzlými nadávkami, vyhrážalo sa a keď mamu vyhodili z práce, museli zažívať hanbu. Keď dcéry opustili dom, nikdy sa do neho nevracali s tým, aby tam hľadali teplo domova. Vždy sa im vracali nepríjemné obrazy z detstva.

Susedka pozorovateľka chcela Mirkovi poradiť, ale vedela, že ju počúvať nebude. Chcela mu povedať, že má najmenej štyri možnosti:

1. Rozviesť sa a začať žiť s handicapom rozvedeného, ale možno šťastne s niekým, kto na neho niekde čaká. Musel by rátať, že dorastajúce deti to zasiahne a tiež, že odkryje svoje vnútro, ktoré ho žerie.

2. Ostať žiť spolu v neláske (môže sa aj rozviesť), čím bude trpieť celá rodina. Budú ho čakať neľahké časy, možno roky.

3. Ostať žiť spolu ako priatelia, ale vo vzájomnej úcte, kde si budú pomáhať v domácnosti bez intímneho života, čo by bolo dosť čudné, ale vždy lepšie ako 2. možnosť.

4. Ostať žiť v láske, no predtým urobiť hrubú čiaru, naučiť sa používať slovko PREPÁČ. Nesmieť myslieť len na peniaze, ktoré zarobí, lebo deťom sú nanič drahé veci, veľké vreckové, ak necítia lásku oboch rodičov. A dožiť život v pohode a vzájomnej úcte.

Mirko si vybral 2. možnosť a bojuje a trápi sa. Bojuje už celé roky so sebou, s rodinou, uvedomuje si, čo sa môže stať. Občas prestane piť a občas sa zas vráti k poháriku a spomína na otca, ktorého si on tiež rovnako dobre pamätá, ako jeho susedka pozorovateľka, neustále opitého ležiaceho v posteli. Nespomína si ho, žeby pohladil mamu a objal ju, žeby jej povedal nejaké milé slovo. Nespomína si, žeby ho čokoľvek niečomu priučil. Teplo, ktoré dostal od matky aké-také, sa vytratilo s peniazmi a on ostal sálajúc okolo seba chlad získaný od otca, lebo mu zatiaľ nebol ochotný odpustiť.