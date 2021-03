Písala mi priateľka z Ruska

"A váš premiér nekorektne zažartoval na otázku vakcíny. Vraj Rusku sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu." Som sa aj zahanbila, keď som od nej tú správu prečítala. Takže pán premiér nám robí akosi všade hanbu.

Doplnila, že sa za neho musel ospravedlniť minister zahraničia. No úplná katastrofa. Vraj sa tak môže správať doma v kuchyni, a nie ako premiér. Aj ja si to myslím a veľa ľudí tiež. A ona pochádza z republiky Komi, zo Syktyvkaru. Keď ma pozvala do Petrohradu v roku 2017, ona tam musela letieť 2 hodiny (1500 km), aby nás privítala. Ďaleko. No dnes pri tejto technike je všetko raz- dva. Aj správa do médií tam letí veľmi rýchlo. A takáto, ako mi poslala, akosi rýchlejšie obletela svet.

Keď sa lúčila, napísala: "Prajem vášmu premiérovi, aby dozrel, lebo celý svet o ňom už začína hovoriť."

Kebyže v dobrom, sme na neho hrdí, ale takto?

Pán premiér písal vraj na facebooku na dnes o nejakých dobrých správach. Lenže ja som nič nepostrehla. Akurát, že dostal oficiálnu správu, že sa môže bezplatne zrušiť objednávka na 2 milióny vakcín, lebo keď to má taký zlý dosah na zotrvanie vlády...Chcela by som vidieť kópiu tej oficiálnej správy, lebo takto neverím.

Lenže ja som dostala túto správu a veru tá ma nepotešila, dokonca sa hanbím, že máme človeka vo vláde, strácajúceho súdnosť. Ešte stále by som chcela, aby sa stal zázrak. Uvidíme, čo bude za týždeň.