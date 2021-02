Ako si vyrobiť lepší jogurt, ako je ten kúpny

Nedávno som si spomenula, ako som deťom robievala jogurt. Samozrejme, recepty rovnaké nájdete na internete už veľa. Všimla som si, že v diskusiách sa mnohí pýtajú na konzistenciu,

či stačí do mlieka vmiešať 1 jogurt alebo len 2 lyžice, lebo ich mali ťahavé, a tak som začala skúšať. Som na dôchodku, jogurt zbožňujem, nuž nič mi nebráni, aby som experimentovala.

Najprv som si 1 jogurt vmiešala do litra mlieka a neskôr do 2 l mlieka. A môžem povedať, že konzistencia bola rovnaká, akurát zrenie trvalo trošku dlhšie. Niekedy som si pridala do zmesi aj 1/3 kyslej smotany. To nerobím často kvôli tomu, že si nechcem zvyšovať cholesterol. Aj mlieko používam radšej polovicu 1,5% a polovicu 3,5 %. Každý sa musí rozhodovať podľa svojho zdravotného stavu.

Od istej doby nemám rada jogurty ochutené, zdajú sa mi veľmi príkre a veľmi mi chutí obyčajný biely jogurt. Kto chce, môže si na spodok do pohára dať džem, kúsky ovocia, prípadne zamiešať vanilkový cukor. Treba experimentovať. Ja si niekedy nakrájam do neho, po jeho dozretí tesne pred jedením, čerstvé kúsky ovocia (kivi, banán, jabĺčko, čučoriedka, jahoda – čo je práve doma). A taký jogurt s čerstvým ovocím nemá naozaj chybu!

Môj obľúbený biely jogurt si pripravujem takto:

Prevarím si 2 litre mlieka (kvôli tomu, aby som si predĺžila trvanlivosť jogurtu – pozor, to je len moja mienka :-) ). Keďže vyhadzujem do plastov prázdne fľaše, vždy si ich ešte vypláchnem vodou a pridám to do mlieka. Mám tak o 1 dl jogurtu naviac, vôbec nestráca na kvalite a fľaše vyhadzujem umyté.

Pokračujem presne tak, ako na fotografiách (pokiaľ nemáte doma jogurtovač – ja nemám):

Kyslá smotana nemusí byť. (KO)

Prevarené mlieko si nechám vychladnúť na teplotu 45 - 50 °C (KO)

Na internete som si prečítala, že sa môžu jogurty položiť na plech a dať do rúry na 50 °C. Mne sa nechcelo zapínať rúru a obľúbila som si takýto spôsob. Takže vy, máte na výber, ako to urobíte. (KO)

Želatina (bravčová) (KO)

Keďže mám problém s kolennými kĺbami (čo je veku primerané) občas si vmiešam do mlieka aj práškovú želatinu, ktorá sa pripraví dopredu podľa návodu na sáčku a jednoducho primieša sa ku mlieku so smotanou a jogurtom. V tomto prípade je o 1/4 litra jogurtu viac (želatinu miešam v ¼ vody). Aj takýto jogurt výborne chutí a jeho konzistencia je pevnejšia. Čo ma teší, moje kolenné kĺby mi potom menej vŕzgajú, čo záleží od určitej pravidelnosti.

Všetko je vo vodnom kúpeli (teplota 50 °C). Hladina vody je 1 cm od vrchnej hrany pohára. (KO)

Ak jogurt robím pred večerom, vodu si po niekoľkých hodinách ohrejem, opäť na 50 °C . Je na každom, ako si to urobí. Ja odoberiem časť vychladnutej vody, zohrejem a potom dám späť. Keď vodný kúpeľ ohrejem aj 2. krát, zrenie jogurtu je rýchlejšie a konzistencia pevnejšia. (KO)

Ak použijete na prípravu jogurtu poháriky s uzáverom, napríklad z džemu, je to jednoduchšie. (KO)

Po 24 hodinách od zamiešania. (KO)

Musím napísať, že takto urobený jogurt je skutočne oveľa lepší, ako ten, ktorý som si zvyčajne kupovala. Vlastne ako ten, ktorý som do mlieka nalievala. Neviem čím to je, ale isté je, že keď som ho robila bez smotany, tak bol rovnako chutný. So smotanou je trošku hutnejší.

Ak si tvorbu jogurtu vyskúšate tiež, prajem vám dobrú chuť a verím, že neoľutujete, lebo za 1,67 € si vyrobíte 2,4 l veľmi kvalitného jogurtu a ušetríte 2,72 - 1,67 = 1,05 €, ak rátam, že kúpim 150 g jogurt za 17 centov. Nie je to veľa, ale ak niekto chce šporiť, každé euro je dobré. Najmä ak máte väčšiu rodinu.

Na záver by som chcela ukázať, čo sa stalo, keď som zmes nedala do hrnca s teplou vodou, ale položila ju v zakrytom poháriku na teplý radiátor a tam som ho nechala 24 hod. Jeho konzistencia bola ťahavá a vôbec nie lákavá. Nechutil zle, ale v ústach nebol taký jedinečný, ako ten na predošlých obrázkoch.