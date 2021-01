Rodinné diela, ktoré zdobia interiér domu alebo Nie všetko musí ísť do koša...

...prípadne založiť to do obalu na niekoľko rokov, aby sa to vytiahlo z neho raz za čas. Raz som bola na návšteve u našej dcéry v Taliansku a zaujalo ma, ako si zdobí interiér domu dielami celej rodiny.

Nasnímala som si obrázky, keďže som ju nechcela obrať ani o jedno dielo a rozhodla som sa fotografie umiestniť na môj blog s pridaním ďalších obrázkov, ktoré vznikli počas pandémie. Možno niekoho zaujmú. Začnem tými, ktoré mám od jej mladších čias doma a tiež som si ich dala zarámovať. Obrázky som snímala ja väčšinou, ale dielka sú rodinné:

Zátišie - príprava na talentové skúšky. Jedna z prvých kresieb, ktorou som si vyzdobila izbu ja. (JO)

Radosť z materstva - obrázok som vybrala raz z koša, lebo dcéra povedala, že sa jej to nepodarilo celkom. (JO)

Výchova 2006 - tento obrázok som dostala k nejakému sviatku (JO)

Môj svet 2015 - obraz je namaľovaný na veľkej ploche, využitý odpad zo skrine. Žiaľ, nekvalitné foto. (JO)

Pastier rýb 2015-- obraz je namaľovaný na veľkej ploche, využitý odpad zo skrine. (JO)

Odniekiaľ niekam 2016 -obraz, na ktorom sa podieľal okrem dcéry aj vnuk- (JO a DG)

Ryby 2017 (JO)

Na hladine 2017 (JO)

Vtáčky 2016 (JO)

Kópia diela 2004 (JO)

Tehotenstvo 2002 (JO)

Kópia diela 2002 (JO)

Sestry 2000 (JO)

Inšpirované Klimtovým objatím (JO)

Toto sú domáce práce (kópie diel známych autorov) z výtvarnej výchovy mojej vnučky - 2015

Kópia 1 (Klára Denia)

Kópia 2 (Klára Denia)

Kópia 3 (Klára Denia)

Kópia 4 (Klára Denia)

Kópia 5 (Klára Denia)

Kópia 6 (Klára Denia)

Kópia 7 (Klára Denia)

Kópia 8 (Klára Denia)

Pokus o portrét 2009 :-) (JO)

A prišla pandémia...

Dva svety: Taliansko a Slovensko - na kreslenie sa dá využiť všetko :-) 2020 (JO)

Chlebník 2 (JO)

Chlebník 3 - zľava (JO)

Chlebník 4 - sprava (JO)

Realizácia syna počas pandémie, aj najmladší člen rodiny chcel prispieť k dekorácii chlebníka (Dário)

Aj takto sa dá využiť čas počas pandémie a vyzdobiť si sprchový kút, kde sa angažovala celá rodina:

Hrám sa 2020 (JO)

Skice 2020 (JO)

Brezy 2020 (JO)

Lov 2020 (JO)

Vtáci 2021 (JO)

Koník 2021 (JO)

Kone 2021 (JO)

Kontrast 2021 (JO)

Nespadnem 2021 (JO)

Stretnutie (nedokončené) 2021 (JO)

Červeno-biela 2021 (JO)

Predvádzanie sa 2021 (JO)

Júl 2020 (skica) (JO)

Júl 2020 (JO)

Otec a syn 2019 (Dário)

Vtáci 2020 (Dário)

Kombajn 2020 (Dário)

Spomienkový obrázok z roku 2012

Pastierka 2012 (Klára Denia)