Ako vnímam rozhodnutie súdu o nevine Kočnera a Zsuzsovej?

Toto rozhodnutie bolo pre mňa rovnako veľkým sklamaním a výsmechom pre nás obyčajných, bez právnického vzdelania, ale všetkých logicky uvažujúcich ľudí.

Nie, nie som právnicky zdatná, nerozumiem sa zákonom a keby som chcela rozumieť niečomu, musela by som si to veľmi pracne naštudovať a ešte kto vie, či by som to správne pochopila. Lebo v tých zákonoch je toľko slučiek a zádrheľov, že ak je niekto prefíkaný a má za sebou regiment zdatných, môže byť aj nepriamym vrahom , napriek tomu, krásne vykľučkuje na nevinného.

Keď som z rádia začula vetu znejúcu v sále pezinského špecializovaného trestného súdu: “Nebolo dokázané, že skutok spáchali obžalovaný Marian Kočner a obžalovaná Alena Zsuzsová“, myslela som, že zle počujem.

Tento proces som sledovala od samého začiatku. Neušlo mi ani jedno pojednávanie, ktoré bolo zachytené Aktualitami a jej novinármi.

Nebrať súdom do úvahy svedectvo od Andruskóa, Marčeka a Tótha o tom, ako to bolo s objednávkou, ako sa kto s kým stretol a za akých okolností prijímal objednávku aj peniaze, tak to je pre mňa nonsens. A nehovoriac o Kočnerovej komunikácii s kýmkoľvek (nielen so Zsuzsovou, ktorú si mohli ľudia prečítať). Z tej komunikácie bolo úplne jasné, čoho sa Kočner obáva, alebo ako má koho pod palcom.

Ak si v čase prípravy vraždy, ale aj po nej, píše so Zsuzsovou v šifrách, tak sa isto nebavia o nejakej banalite, ale práve o tom, čo by ich neskôr mohlo odhaliť, keby komunikáciu nešifrovali. Zašifrovať nekalé veci je predsa vždy lepšie, aby sme v budúcnosti mohli zo všetkého vyjsť čistí ako ľalie s posmešným úškrnom na tvári.

Áno, pre nás všetkých, obyčajných ľudí, logicky mysliacich, takéto rozhodnutie je nerešpektovateľné, hoci sa jedná o rozhodnutie špecializovaného trestného súdu. Samozrejme, priklepnúť “áno“ mysleniu tisíckam ľudí súdom, brať do úvahy to, čo by chcela väčšina ľudí, ak tieto dôkazy sú nepriame, zdá sa, že by bolo nesprávne.

A tak, je asi správnejšie veriť špecializovanému trestnému súdu. Nie ľuďom, ktorí nemajú preštudované tisícky strán celého procesu. Lebo on rozhoduje za pomoci tých slučiek, o ktorých my ani šajn nemáme.

Máme si počkať na vyjadrenie Najvyššieho súdu. Žeby ten špecializovaný si niečo dôležité nevšimol? Alebo nesmel všimnúť? Musia byť doložené aj priame dôkazy, ktoré priami objednávatelia nikdy na papier nedajú. Veď ktorý objednávateľ vraždy by si s niekým urobil nejakú písomnú zmluvu na papieri? A vlastne, najlepšie je, ak objednávateľ má pod sebou objednávateľa a ten objednávateľ ďalšieho objednávateľa a ten ďalší ďalšieho...Nuž a ten navrchu sa potom akosi nedá len tak usvedčiť.

Žeby to bola taktika niekoho? Taktika, ktorá zabezpečí mlčanie „niekoho“, ktorý keby začal rozprávať, spustil by sa dominový efekt a my by sme sa nestačili čudovať?

Je zaujímavé, že Alena Zsuzsová bola oslobodená z prípravy vraždy Janka Kuciaka a jeho snúbenice, ale bude súdená (možno zas neodsúdená) pre podozrenie z účasti na príprave vrážd Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho, tiež z účasti na vražde exprimátora a mestského kontrolóra Hurbanova Lászlóa Basternáka. Ja dúfam, že tých dôkazov priamych bude dosť na to, aby sa jej dostalo spravodlivosti.

A napokon, budem veľmi zvedavá na rozhodnutie Najvyššieho súdu...