Chcela by som vedieť, načo nám slúžia rúška pod nosom

V tomto období, napriek tomu, že koronavírus ešte stále nie je zažehnaný, cestujem raz do mesiaca do Bratislavy, aby som pomohla mojej tete v seniorskom veku.

A povedzme si, že v tomto období je cestovanie rizikové a samozrejme, že mojou prítomnosťou prinášam riziko aj jej. Ale máme na výber dve možnosti. Nechať tetu napospas samej sebe vo veku blížiacom sa k 90-ke a občas jej zavolať, alebo prísť a pomôcť jej s tým, čo je pre ňu náročnejšie, no zároveň aj riskovať. A keď vidím, ako sa správajú pri cestovaní ľudia, tak vidím to riziko oveľa oveľa vyššie.

Vchádzam do vlaku. Sadám si v otvorenom vozni do štvorky. O chvíľu prichádzajú dvaja páni, jeden mladší (sadá si vedľa mňa) a druhý starší (sadá si oproti). Mladší s rúškom siahajúcim pod nos, starší rovnako. O pár minút si mladší dá dole rúško a začne chrúmať jablko. Pravdupovediac, v živote som nepočula tak hlasno chrúmať jablko a prežúvať. Mala som dojem, že sa mi to len sníva. O pol hodinu si vytiahne žemľu a akcia s rúškom sa opakuje. Prejde hodina a opäť počujem vedľa seba chrúmanie jablka. Nenápadne si zatláčam ucho, aby som zvuk zmiernila. Mladý pán má dobré zuby, pomyslela som si.

Rozhliadla som sa po vagóne. Z desiatich ľudí majú traja ľudia rúško pod nosom. V inej desiatke som našla aj človeka, ktorý mal rúško na brade. Nechránil si ústa, ani nos.

Pred mesiacom som cestovala a ocitla som sa trošku v inej situácii. Oproti do štvorky si sadla staršia pani s dvomi dcérami okolo 40 rokov a jedna z nich mala syna asi 12- ročného. Keď sa usalašili, vybrali si sáčok zemiakových lupienkov a balíček kariet. Nasledovalo hlasné komentovanie počas hry , pomedzi to chrumkanie lupienkov. Keď sáčok ostal prázdny, mladá pani vytiahla ďalší sáčok chrumiek, po ňom škatuľu s koláčmi a nakoniec už ani neviem, čo. Takto jedli vlastne od Bratislavy až po Žilinu a možno aj ďalej s tým, že si občas nasadili rúška (hlavne keď prechádzal sprievodca okolo) a občas na dlhšie sňali. Pravdu povediac asi som dosť vydržala aj so všetkými ľuďmi naokolo, lebo nikto z nás sa neozval ani kvôli nezaloženým rúškam, ani kvôli hluku, ktorý robili. Obyčajne, keď je miesto, presadám si na iné vzdialenejšie, prípadne napomeniem dotyčných. Záleží od situácie, obsadenosti vlaku a mojej nálady. No a v Žiline som si zobrala kufor a premiestnila som sa na tichšie miesto, aby som mohla v kľude prečítať aspoň zopár strán knihy. Keď som sa premiestňovala zaregistrovala som pár ľudí s rúškami pod nosom.

Už som zažila aj situáciu, kedy svalnatý Cigáň – celkom fešák (napriek tomuto pomenovaniu, nie som rasista, ani ich odporca) nastúpil do vlaku a sadol si do vagóna. Sprievodca pri kontrole lístka, vôbec nezareagoval na to, že ide bez rúška a on sám mal rúško len na ústach, nie aj na nose.

Chápem, že mnohým ľuďom je v rúšku nepríjemne. Ani ja sa v ňom necítim komfortne. Často sa mi stane, že pod rúškom mám úplne mokrú tvár. Som nútená utrieť si ju hygienickou vreckovkou, vydezinfikovať si ruky a založiť nové rúško. Pre istotu nosím počas cestovania aspoň 3 ks jednorázových rúšok.

Všimla som si, že najväčší problém majú ľudia s rúškami šitých z textilu, možno z nevhodného materiálu. Niektoré rúška nevyzerali príliš čisté a zaslúžili by si občasné prepranie.

Netuším, ako je možné realizovať sankcionovanie ľudí správajúcich sa v dopravných prostriedkoch takto, keď počujem, ako v poslednej dobe denne pribúda počet ľudí nakazených Covidom. Čítala som síce, že pri rôznych typoch rúšok platí, že chráni najmä okolie, nie nositeľa. Účinnosť sa zvyšuje, keď tesne prilieha. Úrad verejného zdravotníctva varuje, že tieto rúška by sa nemali počas nosenia chytať rukami, a to najmä preto, aby sa predišlo kontaminácii.

Ale skutočnosť je celkom iná. Je načase pohnúť rozumom a uvedomiť si, že zakrytým nosom a ústami chránime tých druhých. Hovoríte, že sa cítite celkom zdravo? Nuž o tom som si nie istá ani ja o sebe, keďže sa pohybujem v skupine ľudí nechránených rúškom správne.

A ako to má vyzerať správne?