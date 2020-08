Nekonečný príbeh nebankoviek

Správa o zadržaní pána Majského jedného z bývalých 3 tunelárov z BMG Invest a Horizont (Dávid Brtva, Patrik Pachinger) ma celkom zaujala a potešila.

Základ obrovského pyramídového podvodu dal v roku 1997 Vladimír Fruni (t.č.nebohý), keď kúpil spoločnosť Horizont Slovakia a na jeseň začal prijímať vklady od obyvateľstva prostredníctvom spoločnosti B.M.G. Invest. V tejto firme okrem neho pôsobili aj František Matik a Marián Šebeščák (t.č.nebohý).

Pamätám sa na tie časy. Veľa ľudí sa zlakomilo na vysoké úroky. A mnohí ľudia, či to už boli tí, čo krvopotne a horko-ťažko nasporili nejaké peniažky, alebo jednoducho zdedili niečo, uverili tomuto zázraku, ktorý bol neuveriteľný. Lenže mnohí, ktorí v tých začiatkoch získali, boli vlastne vzorom pre dosiahnutie neskutočných peňazí. Reklamy na túto pyramídovú hru boli vysielané ako na páse. Údajne sa hovorilo o tom, že činnosť nebankových inštitúcií nepodlieha žiadnej regulácii, dozoru, ani obmedzeniam – varovala vkladateľov vtedajšia ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. No, asi ju tak často nedávali v televíznom vysielaní, ako tie reklamy, takže týmto nebankovkám sa podarilo uzavrieť 856 000 zmlúv a vyzbierať viac ako 2 miliardy eur (takmer 36 miliárd Sk). Vyše 1,75 milardy € použili na spätné vyplatenie vkladov a úrokov. Poškodených ostalo asi 170.000 ľudí. Mnohí z nich si siahli aj na život, lebo tým, že vložili vlastne všetko, čo mali, zostali žobrákmi. Stotožniť sa so životnou situáciou žobráka a svojou celoživotnou chybou, sa každému len tak nepodarí.

856.000 zmlúv je akoby 856.000 ľudí, približne milión ľudí. Chcela by som vedieť, kto v tom čase vôbec nepodľahol tomuto hromadnému ošiaľu. Boli takí, čo vložili, získali a uspokojili sa hneď na začiatku s tým, čo dostali. Tí vyhrali.

Medzi vkladateľmi boli údajne milionári – bezvýznamní zamestnanci nie príliš prosperujúcich firiem, vysokoškolskí učitelia, majitelia stratových podnikov, no my by sme si ťažko pomysleli, že títo ľudia sú považovaní za bohatých.

Niekto bol taký bohatý, že priniesol do BMG najvyšší vklad 733 miliónov korún. To museli byť kufre peňazí!

Ďalší boli tí, čo neustále vkladali, získavali a nakoniec stratili. Údajne sa celé rodiny skladali na tento podvod tak, že predávali všetko, čo mali len trošku navyše (pozemky, domy).

Až v roku 2004 odovzdal predseda HZDS Vladimír Mečiar Generálnej prokuratúre cédečko, na ktorom sa mali nachádzať údaje zo skrachovaných nebankoviek. Tvrdil, že je na ňom zoznam ústavných činiteľov a firiem prepojených na politické strany, ktoré na nebankovkách zarobili.

No prešli až 3 roky, kým generálny prokurátor Dobroslav Trnka oznámil, že už pozná obsah tohto cédečka. Uistil Slovensko, že sa začne veľké vyšetrovanie, bude vytvorený špeciálny vyšetrovací tím, ktorý bude preverovať vklady, výbery, termíny, neoprávnené zvýhodňovania klientov a či boli výnosy zdaňované.

V roku 2006 trval Róbert Fico na odškodnení klientov nebankoviek.

"V tejto súvislosti predseda vlády SR opätovne pripomína, že vláda si jednoznačne stojí za svojím záväzkom riešiť problém poškodených občanov a rovnako zdôrazňuje, že relevantné je len to, o čom kolektívne rozhodne vláda SR," uvádza sa na záver v stanovisku premiéra Fica.

Ako bolo čokoľvek vyšetrené, čo sa týka nebankoviek, potom ako sa dostalo na božie svetlo spomínané cédečko? Asi nijako dokopy.

Ako boli odškodnení poškodení občania? Tiež dokopy nijako.

Súd odročil pojednávanie s trojlístkom tunelárov pre pohreb starej mamy, potom pre zdravotné problémy a ktovie ešte prečo všetko. Pán Majský si chodil vysmiaty po slobode, jeho deti užívali a užívajú nakradnutý majetok nešťastných ľudí a muselo prejsť 18 rokov, aby sa zas opäť na chvíľu niečo pohlo v tejto tiahlej kauze, ktorá nemá konca.

Ja by som už navrhla, že by pán Majský do väzenia ani nemusel ísť (ešte aby sme ho živili?). Stačilo by, aby mu zobrali nakradnutý majetok, samozrejme aj všetko, čím zabezpečil svoje deti a potom, nech si skúsi dožiť v chudobe ako normálny obyčajný človek. Potom by mohol vyskúšať, ako je to s podlomeným zdravím prežiť miesto v rodinnom kruhu, v domove dôchodcov, kde končí aj mnoho vkladateľov nebankoviek a väčšina obyčajných ľudí.

