Môže pomôcť slovenská vláda našim opatrovateľkám pracujúcich v Rakúsku?

Ako jedna z bývalých opatrovateliek, stále sa zaujímam, ako dokážu zvládať naše opatrovateľky pracujúce v Rakúsku túto neľahkú situáciu počas koronavírusu.

V mojom článku sa dotknem štátnej karantény, finančnej pomoci a daňového priznania pre živnostníkov v Rakúsku a pocitov jednej z opatrovateliek.

***

Prečítala som si pár prípadov na FCB, pozrela som pár videí, ako sa dostali na hranicu a mali možnosť:

vrátiť sa naspäť, čo nie je vždy možné, keďže nemajú pri rodine už miesto na prenocovanie,

ísť do štátnej karantény, kde sa dostávajú na izbu s človekom, ktorého nepoznajú, prípadne dokonca s nakazeným človekom, čiže sa nakazia.

Mnohé z nich boli prvým testom negatívne a neskôr pozitívne práve kvôli tomu, že sa dostali s cudzími nakazenými ľuďmi do bunky, kde používali spoločne hygienické zariadenia. Potom boli v karanténe aj mesiac.

Potvrdenie od lekára, že opatrovateľka je zdravá neplatí na SK (v AT nechcú testovať opatrovateľky, ktoré sa necítia choré, nemajú horúčku, nekašlú), pretože na SK vyžadujú testy na koronavírus. Je mi jasné, že mnohí ľudia koronavírus prenášajú, hoci nemusia mať na sebe príznaky, ani chorobu nemusia neskôr prežívať, ako iní, ale spraviť tie správne rozhodnutia v týchto chvíľach zo strany vlády je nesmierne ťažké.

Čo by som asi ja urobila? Aké by bolo moje rozhodnutie po príchode opatrovateľky na SK?

Skôr by som ich rozdeľovala na tie, čo majú možnosť dostať sa do domácej karantény, kde by sa o nich starali rodinní členovia, či už nákupmi ( sú rôzne možnosti – majú domy s viacerými miestnosťami) a ak by mali len byt, kde by bývali samé, tak by museli mať dopredu zabezpečené od niekoho pomoc – aj od ochotných susedov, ktorým by nemusel robiť problém nakúpiť pre dotyčnú, či dotyčného a umiestniť nákup pred dvere.

Taký človek by sa mal podpisom zaviazať, že bude o neho postarané v čase 14 – dňovej karantény a uvedomuje si následky, ak by čokoľvek bolo porušené, prípadne by niekoho nakazil. Lenže vieme, že mnohí ľudia bývajú nezodpovední, nemuseli by dodržiavať pravidlá.

Prečo sa urobili zo strany hlavného hygienika také rozhodnutia, aké sú, nie je mi celkom jasné. Chcelo by to presne vedieť, koľko opatrovateliek sa nachádza v počte nakazených na Slovensku. Potom by som to oveľa viac pochopila.

To, čo musia opatrovateľky a opatrovatelia zažívať na hraniciach, je vôbec nezávideniahodné (čakať celé hodiny, kým ich niekam zaradia, často o hlade a smäde, dostávať sa potom do zariadení, ktoré sú v hroznom stave, kde môžu ešte skôr ochorieť). Mnohé sa z domácností v Rakúsku nedostávajú na vzduch a sú zavreté s klientmi.

Že si samé môžu za to? Nuž, položme si otázku? Prečo pracuje 20.422 opatrovateliek a opatrovateľov v AT? A prečo nepracuje práve toľko rakúskych opatrovateľov a opatrovateliek u nás na Slovensku? (aká smiešna otázka!) Asi preto, lebo tu nebola možnosť zamestnať sa doma, prípadne keby tu ostali vykonávať prácu, neboli by adekvátne ohodnotení finančne. Tým, že odišli, našej vláde sa podarilo vylepšiť nezamestnanosť, ktorou sa potom hrdila. A to sú len ľudia zaoberajúci sa opatrovateľstvom. Kde sú ostatní ľudia s inými profesiami?

Počet opatrovateliek v Rakúsku (KO)

Že si samé môžu za to? Nech čušia tam, kde sú, nech sa teraz nestriedajú a nech vydržia? To môžu povedať len takí ľudia, čo nikdy neopatrovali, čo nemajú šajnu a starobe, o rôznych chorobách, o podmienkach za akých mnohé opatrovateľky pracujú. „Kritici“ budú mať možnosť posúdiť túto problematiku, keď budú raz odkázaní na pomoc iného človeka.

Tie, čo ostávajú teraz nevystriedané po 2 týždňoch v Rakúsku, ak majú ťažké prípady, stávajú sa samé ohrozené fyzicky aj psychicky. Ich klesajúca imunita bude mať za následok, že samé ochorejú a budú potrebovať oveľa väčšiu starostlivosť.

Na stránkach opatrovateliek som si prečítala, ako sa snažia navzájom si pomôcť v určitých veciach. Čo ma netešilo, boli diskusie plné urážok, nenávisti, obviňovania a mnohé dobré rady sa tak strácali. Rakúska vláda schválila podporu z WKO (Hospodárska komora živnostníkov) živnostníkom, ak prichádzajú o plat. Patria medzi nich aj opatrovatelia a opatrovateľky. Lenže má to háčik. Pri vyplňovaní žiadosti cez internet je nutné mať daňové číslo a rakúske bankové konto. Možno tisíce z nich daňové číslo doteraz nemali, lebo plat mali pod 11.000 € ročne (čo je podmienka pre nepodávanie DP) a rovnako nemajú rakúske bankové konto. Peniaze za prácu môžu dostávať na slovenské bankové konto.

Môžu si síce urýchlene požiadať o daňové číslo, čo však bude mať za následok, že potom už budú musieť stále podávať daňové priznanie, čo doteraz nemuseli robiť. Okrem toho im dajú doplatiť nedoplatky do penzijného konta a zároveň im zvýšia odvody. A to by bolo pre mnohých likvidačné. Výhodu nemusieť si podávať daňové priznanie do 11.000 € využíva väčšina, lebo je s tým samozrejme práca navyše. Na druhej strane, budúci dôchodok sa odvíja od sumy, ktorú si do penzijného konta vložia. Teda ak budú celý čas platiť minimálnu sumu bez daňového, dostanú aj minimálny dôchodok. Naopak, ak podajú DP napriek tomu, že zarobia pod 11.000 € a úradníci sa chcú dotyčným človekom zaoberať, potom majú dôchodok takmer 2 x toľký, ale to len preto, že si platili zas 2 x toľké odvody. :-)

Ja, osobne mám za 8 rokov odrobených v Rakúsku 55 € dôchodok. Len 3 roky som si tam podávala DP. Nedoplatky som doplácala pri podaní prvého daňového a ešte mi tento rok prídu.

Čo sa vyplatí v dnešnej dobe, je otázne. Platiť menej a šporiť si to, čo by som dala do Rakúska k budúcemu dôchodku, prípadne peňazí si užívať, lebo človek nikdy nevie kedy umrie, alebo zabávať sa s daňovým, platiť viac a dostať viac dôchodku (zas je otázne, či sa dožijem a užijem si tie peniaze)?

Mnohé opatrovateľky si momentálne radšej prerušili živnosť, ako by platili zbytočné odvody, zároveň šli na úrad práce, pretože dostať sa v tomto čase cez hranice je nemysliteľné za týchto podmienok. Len potom sa môže stať, že našich opatrovateľov a opatrovateľky nahradia rumunskí, či chorvátski a nezamestnanosť na Sk sa bude zas len zvyšovať.

Nuž situácia je ťažká. Treba ju riešiť a preto treba veľa dobrých návrhov a dohodnúť sa na niečom rozumnom. Uvidíme, ako to bude riešené zas odborníkmi. Ja osobne som za štátnu karanténu, ale nie až takú prísnu, teda s určitými rozumnými výnimkami.

Jedna z možností je aj vyjednávanie našej vlády s Rakúskom, či by sa nedalo uskutočniť to, čo sa plánuje s rumunskými opatrovateľkami:

Od mája môžu rumunskí 24-hodinoví opatrovatelia cestovať cez Maďarsko k svojim klientom, ktorí potrebujú starostlivosť, späť do Rakúska alebo späť do svojej domovskej krajiny prostredníctvom koridorového vlaku. Európska ministerka Karoline Edtstadlerová (ÖVP) to oznámila 23.04.2020 (čerpané z článku - treba kliknúť). Výnimka z obmedzení pre odchod opatrovateľov bola dosiahnutá s Rumunskom. Tiež je tam podmienka, že buď pôjdu po vstupe do Rakúska do karantény (u klienta), alebo príchod tam spolu s negatívnym výsledkom na koronavírus.

***

Len tak na pochopenie pocitov jednej opatrovateľky a krátke zamyslenie sa:

Psychicky som už dosť vyčerpaná, nepísala som nikomu, ani synovi, potrebovala som spať a vôbec nemyslieť. Už som tu doslova zavretá 7 týždňov - vôbec nevychádzam z bytu a keď som si bola posedieť na balkóne, prechladla som a riešim zápal močového mechúra :-) asi mám dosť oslabenú imunitu z toho všetkého.

Ale nebudem sa veľmi sťažovať, myslím, že keby som bola doma bez práce, trápilo by ma to viac.

Dosť ma trápi dešpekt voči opatrovateľkám - aj zo slovenskej, aj z rakúskej strany. Slovenských opatrovateliek je v AT najviac a máme dobrú povesť, napriek tomu sa cítim ako treťotriedny člen tejto spoločnosti, ktorý na nič nemá nárok. Nezastanú nás, nepomôžu nám - viac sa venujú dovozu opatrovateliek z Rumunska a Chorvátska.

A naša vláda - totálny nezáujem. Rumuni aj Chorváti vyjednávajú s rakúskou vládou a hľadajú riešenia, naši nič. Nemám nič ani proti štátnej karanténe, ale mali by tam platiť nejaké pravidlá, aby sa zdraví ľudia nenakazili, a nie že cestuješ v jednom autobuse s kašľajúcimi, potom ťa dajú bývať na bunku, kde má niekoľko izieb spoločné sprchy a záchody. Hrúza.