Ako som sa inšpirovala

Nedávno ma inšpirovala jedna moja obľúbená blogerka Janka Remešíková. V diskusii napísala, že robí aj 50 km na bicykli a 15 km peši. Nó, tak to ja nemôžem zaostávať! pomyslela som si.

Spomenula som si na svoje časy, kedy som ja chodila takto na bicykli a absolvovala som aj trasu Passau - Bratislava (rok 1999 - veľmi pohodová jazda to bola, skoro všetko nadol). Do Passau sme šli autobusom aj s bicyklami a trasu sme robili s prestávkami možno po 70 – 100 km.

S deťmi sme chodievali na bicykloch, dokonca aj z Bratislavy do Viedne. Občas som sa vybrala z Liptova na Banskú Bystricu (70 km) a ešte trošku ďalej, ale to už bolo dávno. Keď ešte toľko áut nebolo. Dnes by som sa už bála ísť cez Donovaly v tejto premávke.

Posledných 10 rokov môj bicykel stál nepoužívaný, ak nerátam na pár krát. Pri mojich klientoch som mala bicykel a robila som si aj nejaké výlety, prípadne chodila som na nákupy, ale doma som jazdu na bicykli odmietala odvtedy, ako som ochorela na dutiny. Moja polovička je tiež veľký cyklista, je trošku otužilejší ako ja a vytiahol ma práve vtedy, keď bol vietor, ktorý ja z duše neznášam. 30 km vo vetre mi stačilo, aby som ochorela, a tak vtedy to bola posledná jazda s ním. Ochorieť som si ja, ako opatrovateľka v AT nemohla dovoliť, lebo striedali sme sa s kolegyňou každé dva týždne a neprísť do práce, znamenalo pre ňu škrtanie rôznych naplánovaných vecí. Povedala som si, že ja už ani na bicykel doma nesadnem, aby som si zdravie chránila. :-/

Nedávno ma manžel tiež volal a veru som mu povedala, že nejdem, lebo počasie nie je pre mňa naklonené. Aj sa nahneval a povedal mi, že teda ten môj bicykel predá. - Nuž, predaj, povedala som mu. Manžel teda bicykel dal na Bazoš. Veľa ľudí si ho pozrelo, ale nikto taký starodávny bicykel už asi nepotrebuje v dneskajšej modernej dobe. A hlavne nie za takú cenu, akú tam napísal.

V AT som prestala pracovať a prišiel koronavírus a keďže som si prečítala ten spomínaný článok s diskusiou, rozhodla som sa, že ja nesmiem byť horšia. Zašla som za manželom a povedala som mu, aby mi pripravil bicykel, že sa pôjdem previezť.

- Ale veď si mi tvrdila, že ty už na ten bicykel nesadneš a súhlasila si s predajom,- povedal tak trošku posmešne.

- Len chcem vyskúšať, ako ide,- zaonačila som.

- A načo si dávaš to rúško?- opýtal sa ma manžel, keď som odchádzala.

- Kvôli koronavírusu a kvôli dutinám. Vzduch je dosť ostrý,- odpovedala som.

A veru som vyskúšala. Urobila som s ním prvých 8 km a zistila som, že ho vôbec nechcem predať. Keď som prišla domov, šla som rýchlo tajne zrušiť jeho predaj. On totižto ide ako hodinky, napriek jeho starobe. Zostrojoval mi ho kedysi manžel a keďže v tomto je veľký odborník (opravuje bicykle zo široka-ďaleka), bicykel by nebol nikdy predaný za takú cenu, akú v skutočnosti má, vložením jeho rúk do neho a zároveň kvalitných komponentov. Napriek tomu, že vyzerá možno trošku staromódne.

Ešte aj ten koronavírus mi pomohol, lebo môžem chodiť s rúškom na tvári. Rúško som dávnejšie využívala vtedy, keď som pocítila štípanie v dutinách. Na noc som si ho založila a do rána štípanie prešlo a nádcha nenastúpila. Videla som videá, ktoré hovorili, aké je to nosenie rúšok nezdravé, ale ja musím napísať, u mňa to neplatí. Najmä na tom bicykli mi celkom vyhovuje.

Nuž jázd na bicykli pribúda. Do nášho lesa už nemám chuť ísť (treba kliknúť na vedľajší text) kvôli tomu ako vyzerá, nuž si odskakujem do vedľajších obcí, kde mám možnosť ísť cez doliny aj na bicykli, takže si vychutnávam tú nádheru tam. Susedné lesy sú krásne, husté a nevidno až tak veľké zásahy, ako u nás.

Takže ďalším bodom v boji proti koronavírusu bude okrem ranného cvičenia, zdravšieho stravovania, učenie sa nemčiny, spievania aj bicyklovanie. :-)

Ale prezradím vám ešte, že kondičku som vôbec nestratila, lebo v Rakúsku som naposledy chodievala na nákupy radšej na bicykli ako taxíkom a na záver ma vždy čakal dosť dobrý kopček.

Môj starodávny bicykel (KO)

Môj retro tachometer:-) (KO)