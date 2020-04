Les s krvácajúcim srdcom

Náš les mi prirástol k srdcu. Už od môjho detstva som do neho vchádzala s posvätnou úctou, poznala som tam každé miestečko a vedela som v ňom zabudnúť na všetky možné bôle.

Vzduch, ktorý som tam vdychovala, voňal aj vo vnútri mojich pľúc. Nielen vôňu z lesa som si prinášala domov, ale aj pokoj. Jeho zvuky boli niekedy trošku strašidelné, inokedy plné štebotajúcich vtáčkov. Za hubami som vchádzala do určitých miest a vedela som, že vždy tam nájdem niečo.

Chodila som tam aj s mojimi deťmi a potom ako rástli, aj oni samé. Som si istá, že ten les si zamilovali rovnako ako ja. Ako rástli, aj les sa menil. Rástol, hustol a krásnel.

***

Moje pôsobisko práce sa zmenilo na zahraničie, kde som strávila polovicu z desiatich rokov. Vychádzky do lesa neboli také časté ako predtým, ale občas som si spravila pár snímkov.

Pri poslednej návšteve mi bolo veľmi otupno, keď som vstúpila na obľúbené miesta. Les som našla, ale nepoznávala som ho. Tento strašne „krvácal“. Miestami pripomínal mesačnú krajinu. Urobila som opäť pár snímkov a doma som ich porovnala so starými. Bol to obrovský rozdiel. Netuším, či bol naozaj tak veľmi chorý náš les a či sa stromy stínali všetky tak, ako to bolo potrebné. Či sa nestínali aj zdravé, či sa museli v takom počte. Či si niekto nezarábal viac, ako bola skutočnosť potrebná. Na holých rúbaniskách sú už vysadené nové stromčeky. Našťastie. Ale pohľad na to, ako to tam vyzerá ma úplne paralyzoval.

Nie som odborník, no videla som, že veľa zo stromov muselo byť choré. Ich stav prezrádzal zhnitý stred. Pod kôrou mnohých z nich sa nachádzali chodbičky lykožrúta. Samozrejme popri nich mohli kľudne zmiznúť aj tie zdravé.

Prečo sú naše lesy také choré? Chybou je, že sú nie primerane zmiešané? Chýbajú nám odborníci? Netuším, len viem, že akosi všetko v nich ide dole vodou a niečo nie je v poriadku.

Je mi z toho veľmi smutno.

Prikladám fotografie (sú nekvalitné, ale zodpovedajú môjmu telefónu):

Prichádzam k lesu (KO)

Pohľad vľavo na náprotivný les (KO)

Pohľad nadol, odkiaľ prichádzam (KO)

Oddychové miesto, ktorému vôbec nepasuje kovová hojdačka, aj keď úmysel bol dobrý (KO)

Za oddychovým miestom bol kedysi les a hoci bol začiatkom, vždy som tam našla plno húb. Teraz je to veľké rúbanisko :-( (KO)

Pohľad nadol z cestičky vchádzajúcej do lesa (KO)

Kedysi plné stromov, takže tento obraz do diaľky bolo nemožné vidieť (KO)

Keď som v roku 2012 sem vchádzala, nikdy som si nepomyslela, že za 8 rokov to už nebude ono. Na začiatku lesa boli trnky a šípky. Na jeseň sme si na nich vždy pochutnávali (KO)

No a tu je pohľad na cestičku v roku 2020 (KO)

Tu ešte čaká ľudí veľa roboty pri odpratávaní zvyškov stromov (KO)

Kedysi les plný vysokých nádherných stromov (KO)

Po lese už ani chýru (KO)

Len tieto zvyšky hovoria, že kedysi boli životom (KO)

Pokračujem vo vychádzke a všade nachádzam miesta, ktoré mi nedávajú to, čo kedysi (KO)

Kde sa pozriem vidím podobné miesta (KO)

Vpredu smrť a v pozadí život. Kto vie o koľko rokov budú musieť padnúť aj tieto stromy (KO)

Pozerám zdiaľky na rúbanisko, kadiaľ som kedysi prechádzala s mojimi deťmi a kochali sa neskutočnou krásou nášho lesa (KO)

Približujem sa... (KO)

...a hľadím s nostalgiou na túto časť (KO)

Odchádzam, lebo chce sa mi utekať domov (KO)

Tento obraz tiež nebýval, skrátka popri cestičke už neexistujú stromy (KO)

Semienko, ktoré si našlo živnú pôdu v starom (KO)

Toto tu ma vôbec neteší (KO)

Dôkaz o tom, aké boli stromy choré (KO)

Pri návrate domov som si všimla tieto stromy, ktoré tu ostali z veľkého množstva. Pamätám sa, že toho tu bolo viac (KO)

Teším sa aspoň z tohto pohľadu (KO)

Zájdem trošku vľavo a nazriem, aby som videla ako sa pokračuje vo výstavbe diaľnice (KO)

A skúšam snímať zľava doprava... (KO)

...pohľad na naše dedinky... (KO)

...a pohľad vpravo na Vysoké Tatry, ale aj zároveň na náprotivnú časť lesa, ktorá tiež nie je taká ako pred 10 rokmi (KO)

Schádzam dolu a vidím nezodpovednosť človeka (KO)

Bez slov (KO)