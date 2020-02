Zamyslenie sa nad videami o pánovi Kiskovi

Napriek tomu, že ešte som vôbec nie rozhodnutá, koho budem voliť vo voľbách, po zverejnení zatiaľ troch videí s pánom Kiskom, som sa zamyslela, prečo niekto musí tak konať, aby niekoho úplne potopil.

Podľa mňa tento nápad nie celkom domysleli. Ak niečo zostrihali a podsunuli ľuďom, aby zdiskreditovali pána Kisku tesne pred voľbami, je to úbohosť, ktorá mne hovorí, že niekomu tečie do topánok, ba hrozí mu potopenie a možno aj katastrofa, lebo predstava, že súdnictvo a polícia by sa mala očistiť a fungovať podľa predstáv ľudí, znamená pre niekoho úplný koniec. Veď aj Kočner si písal s kýmsi, že ak padne táto vláda, bude zle a oni si môžu pobaliť „švestky“.

Prehrešok pána Kisku s pozemkami vznikol v roku 1999, za jeho prezidentovania sa to rozohralo, lebo nepasoval vládnej garnitúre. Potom ho vtiahol niekto ešte aj do videí, kde zostrihané časti jasne dávajú najavo voličovi, že je klamár a podvodník.

Keď dám prehrešok pána Kisku na vážky a na druhú stranu vážok dám všetky kauzy, ktoré sa udiali za 12 rokov pod dirigovaním vládnucej strany, tak jeho prehrešok je veľmi, veľmi nepatrný, lebo on musel tie pozemky aj pekne-krásne vrátiť a peniaze od údajného bieleho koňa ešte ani nedostal. A čo je v porovnaní k tomu, čo sa robilo za 12 rokov v tomto štáte s miliónmi ba možno aj miliardami? Možno by vážky by ani nevydržali tú ťarchu!

Nuž dúfam, že sa nedajú mnohí ľudia ovplyvňovať všetkým, čo je vyrobené z pomsty. Vládnuca garnitúra by mala naďalej možnosť rozkrádať a všade mala tých, čo by jej v tom pomáhali.

A občas do ringu by podhodila nejakú menšiu rybu.

Horšie však bude, ak to pán Kiska nemá úplne v poriadku s daňovými nedoplatkami. No ešte aj to by bolo v porovnaní rozkradnutej krajiny, ako kvapka v mori.

Ešte je možnosť aj tá, že za videami sa skrýva strana, ktorá by chcela dosiahnuť viac hlasov a bojuje so Smerom (to môže byť konšpirácia viacerých ľudí). Najlepšie by bolo spýtať sa pána Šuligu. Ten by najskôr vedel, kto si objednal u neho tieto videá. Z rozhovorov na videách veľmi dobre cítiť určitý scenár otázok a vlastne celej komunikácie.