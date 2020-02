Často cestujem vlakom hore- dole po Slovensku. Rada využívam vlak, hoci nie vždy v ňom mám komfortné chvíle. Miestenku si kupujem vždy do otvoreného vagóna, lebo cítim sa v ňom akosi voľnejšie.

Keď som sa nedávno usadila vo vlaku, zistila som, že oproti sedeli dve dámy v družnom rozhovore. Obyčajne, ak ma niekto rozhovorom vyrušuje a mne sa nedá ujsť, lebo vlak je plný, dotyčných poprosím o tichší rozhovor, lebo ja nie som zvedavá na podrobnosti, ktoré rozoberajú. Prípadne si založím štople do uší. Ak sa dá, v najbližšej stanici si presadnem na iné miesto, kde je tichšie.

Pustila som sa do čítania, no uvedomila som si, že sa mi nedá akosi sústrediť. Slová od vedľa, mi nedali možnosť začítať sa a štople do uší som mala hlboko v kufri. Zabudla som si ich hodiť do kabelky.

- Koho ideš voliť? opýtala sa jedna z dám tej druhej.

- Asi Kisku, - odpovedala druhá.

- Čóóó? Zbláznila si sa, chceš voliť toho úžerníka? zvolala prvá.

Druhá jej naznačila, aby hovorila tichšie, lebo všetko počuť. Prvá stíšila hlas, ale aj tak som nechtiac začula: - Ja idem voliť Kotlebu. Lebo treba urobiť poriadok. Aj s cigáňmi. Lebo pomaly tu bude na Slovensku viac ich, ako bielych!

Počúvať tieto dámy sa mi naozaj nechcelo. Keby som si nepresadla na iné miesto , asi by som sa im zamiešala do debaty, čo by nemuselo dobre dopadnúť. Zvolila som teda ústup.

Na chvíľu som sa zamyslela: Prečo pána Kisku nazývajú úžerníkom? Počula som to už od viacerých ľudí. Ja som nikdy na pôžičky nebola. Napísala som to aj v niektorom z mojich článkov. No práve som si spomenula, že Triangel som predsa využila aj ja. Na nákup kamery.

Dostala som vypočítanú sumu, šeky so sumou na zaplatenie, presne ako som si to predtým vyrátala a zároveň vymedzila určitú sumu na splátky a šťastne, bezproblémovo som kameru splatila. Problém som s tým nemala a tešila som sa, že vec som si mohla užívať skôr, ako bola zaplatená. Zrejme sa však našli aj takí ľudia, čo si svoj nákup nedomysleli a prestali platiť. Netuším, ako skončili a ani netuším, akým spôsobom boli vymáhané peniaze od nich. Avšak si myslím, že práve od nich môžu existovať také názory, že pán Kiska je úžerník.

Čo sa týka Kotlebu, zamyslela som sa nad tým, ako si ľudia predstavujú, že on zabráni množeniu cigánov. Nedá im podporu? Zakáže im sexovať? Nariadi im povinne sterilizovať sa? Alebo ich...Absurdné! My, bieli, máme smolu jednoducho. Teraz mnohí mladí nechcú mať veľa detí. Jedno a dosť. Nanajvýš dve. Mnoho manželstiev je bezdetných. Iní odchádzajú za hranice a deti sa rodia tam. Nuž budúcnosť Slovenska môže byť naozaj taká, že tmavšej pleti bude u nás pribúdať. Považujem to však za prirodzený vývoj podľa toho, ako sa ľudia správajú. Aké si dávajú ciele, za čím sa ženú, čo uprednostňujú...

Keď som prišla domov, nedalo mi, aby som si nesadla za notebook a nepozrela na internete niečo, čo sa týka pána Kisku. V jeho tvári som nikdy nepostrehla nič podlé, zlé, nič pekelné, čo som zažívala pri pohľade na jedného ministra, ktorého príčinou istá Hedviga zažila peklo na Slovensku, „štát“ ju doslova lynčoval (nikdy som neuverila, že si svoj príbeh vymyslela) a spustilo sa veľa káuz, ktoré upadali do zabudnutia.

V jeho očiach som videla viac pokory, akejsi mäkkosti a niečo, čo som nevidela ani v jednom politikovi doposiaľ. Páčil sa mi aj ako prezident. Mal výborné vystupovanie a nešíril okolo seba zlo. To skôr okolo neho šíril niekto iný a vymýšľal aj nemožnosti.

Overila som si ešte jednu informáciu, ktorá sa šírila z istého dezinformačného portálu, dala do súvisu dátumy s jednou knižkou objavenou na internete, jej názov je Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a srdcom, napísanou bývalým pánom prezidentom v roku 2011. Prichodila mi ako príručka pre budúceho manažéra, keď som do nej len tak narýchlo nazrela. Boli v nej rady, skúsenosti, postrehy, pocity. Celkom ma zaujala. Čítať z počítača je pre moje postaršie oči namáhavé, tak som si knižku vytlačila. Myslím si, že by si ju mal prečítať každý manažér, lebo z jej aktuálnosti neubudlo ani za 9 rokov od jej napísania.

Moja recenzia na ňu bude v nasledujúcom článku.