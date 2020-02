Prosím vás, nebuďme ako Tri "múdre" opice

V tomto roku som sa rozhodla, že pôjdem voliť. No ísť voliť a dať niekomu hlas, vyžaduje, aby som vedela zdôvodniť, prečo dotyčnú stranu podporím. Prečítať 25 programov strán nie je také jednoduché.

A vlastne, asi by som to nerobila. Bolo by to zbytočné.

No dať hlas v dnešnej dobe, je veľmi zodpovedný krok, dobe plnej špiny, vydierania, mafie, vrážd, sexuálneho násilia, podvodov, podplácania, okrádania štátu – lepšie napísané – VŠETKÝCH NÁS, lebo ľudia zastupujúci štát konali v prospech seba (česť výnimkám). Áno, na čas sa začína niečo riešiť, vyšetrovať, odhaľovať (sledujem online súdne procesy s Kočnerom), ale stále sa mi zdá, že do ringu sú podhadzované menšie ryby, potom trošku väčšie a najväčšie prekĺznu na slobodu. A tie nám môžu šarapatu robiť naďalej. Aj po voľbách, ak nedostaneme rozum.

Kým sa dostanem k podstate, musím napísať niečo o svojich pocitoch v tomto štáte.

Slovensko, malé, nádherné. Tak šťastne by sme si mohli tu žiť, takmer ako vo Švajčiarsku, keby nebolo KEBY.

Mám 3 deti. Dnes sú už dospelé. Keď v roku 1989 prišla nežná revolúcia, veľmi som sa tešila, že budú žiť v dospelosti v demokratickom štáte, ktorý bude prosperovať, kde začnú byť ľudia konečne šťastní, žiť v dostatku, rodiny sa budú mať ako v raji. Myslela som si to preto, lebo štátny majetok mal prejsť do rúk ľudí, zdalo sa mi akoby rovnakým dielom - kupónovou privatizáciou. Ach, aké hrozne ružové okuliare som mala!!! Dnes si môžem položiť otázku: Bolo naozaj moje rozhodnutie mať deti v tomto skorupovanom štáte správne? Samozrejme, ináč by som sa nerozhodla, lebo vtedy som túžila po deťoch, napriek podmienkam, ktoré sme mali. A pravdu povediac nenapadlo ma, že bude ešte horšie.

Prišiel Mečiar, únos prezidentovho syna, amnestia, ktorá nemala obdobu. Remiášova smrť. Dodnes nepochopím, ako sa také niečo mohlo vôbec udiať. V našej malej krajine začali vládnuť mafie, vraždilo sa ako na páse, či už gangy medzi sebou, alebo nepohodlní, či biele kone. Písalo sa o tom, neskôr zahmlievalo. Keď prišla kauza Gorila, bola som nahnevaná. Nerozumela som jej, nevedela som vlastne o čo kráča. V tom čase som pracovala v Nemecku ako opatrovateľka a prestala som vnímať určité veci. Takže slovo Gorila vo mne vyvolávalo zlosť. Frfľala som, čo to tí novinári neustále spomínajú, nevedela som, prečo boli ľudia na námestiach. Žila som v úplne inom svete. Jednoducho, moje myšlienky patrili tým, čo ma potrebovali.

V našom štáte som cítila veľkú špinu, veľké zlo ešte pred nástupom do Berlína. Napísala som o tom v článku Ja, moje sny a cisárove nové šaty. A ešte mesiac predtým v článku Úrad práce - pre mňa "nenahraditeľná inštitúcia“.

Pracovať v inom štáte znamenalo pre mňa odľahčenie od toho, čo som v ňom cítila. Keď som počula o Gorile druhý raz, bol rok 2019. Vedela som, že ju napísal novinár Tom Nicholson, ktorý bol pre mňa ten, čo chcel otvárať Slovensku oči. A vôbec mi nevadilo, že ho nazvali „agentom“ , ktorý zrejme pracoval vraj pre Ameriku. Prečo? No práve preto, lebo nám otváral tie oči! Rada som čítala jeho články na SME. No neobjednala som si vtedy jeho knihu, aby som Gorile porozumela. Stále som mala pocit, že by som to nechápala.

No rok 2018, keď bol zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak (mimochodom podľa mňa bol najlepším „vyšetrovateľom“ na Slovensku, mimoriadne múdrym s najvyšším IQ v tomto štáte) a jeho snúbenica, začala som sa viac zaujímať o jeho články a samozrejme o Gorilu. Stiahla som si ju z internetu, vypočula pár nahrávok, ktoré boli identické s tým, čo som si mala možnosť prečítať. Zároveň som si stiahla príručku, ktorú napísal náš bývalý prezident Andrej Kiska v roku 2011. Jej názov je Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. Chcela som vedieť, že prečo ho ľudia nazývajú „úžerník“ (recenziu napíšem v ďalšom článku). K nim som si kúpila knihy Umlčaní, Proti zločinu, Slovenská mafia, Kauzy 2019 a na záver som si šla pozrieť film Sviňa.

Ten film bol možno predvolebná rýchlovka, ako som si mala možnosť kdesi prečítať, ale bolo v nej takmer všetko, o čom som sa dočítala v tlači. Na začiatku filmu bolo akože je to fikcia, osoby sú vymyslené a podobnosť so skutočnými osobami a udalosťami je čiste náhodná, ale mne to neprišlo až také málo neskutočné. Čítala som predsa články, množstvo článkov, počula som množstvo audionahrávok, ba aj videonahrávok.

A zimomriavky prechádzajúce mojím telom, vzrastajúci hnev a ľútosť nad všetkými nevinnými počas filmu, boli dokonale živé.

Filmu Sviňa by som dala názov Diabol, lebo práve toho som začala vnímať na Slovensku po roku 1989. Ten tu vyčíňal! Sľuboval obrovské majetky tým, čo mu budú slúžiť. A veru slúžili mu...Tí, čo sa mu upísali sú práve tí, ktorí mu slúžili, bohatli veľmi podozrivo neprimerane a nadobúdali majetky aj za hranicami. Na rozdiel od tých obyčajných, poctivejších a mnohých ťažko pracujúcich, končiacich s dôchodkom medzi 350 – 400 €. Tu by som doporučila prečítať článok Jána Kuciaka tu.

A tiež tu.

Je mi smutno. Všimla som si v našom štáte, že tu žijú aj ľudia, ktorí nechcú NIČ hovoriť, NIČ vidieť, NIČ počuť. Pripomína mi to tie tri múdre opice.

Lenže v našom prípade, ak sa budeme správať ako oni, zlo bude ďalej pokračovať a my vôbec nebudeme múdri. Bude sa tu točiť spolu s bielymi goliermi a s ich nevšedným majetkom a nehoráznou aroganciou. Náš život bude mať ďaleko k dokonalosti. Ďaleko k šťastiu.

Prosím vás, nedajte zlu šancu a choďte voliť. Neporadím koho, lebo ja sa držím celý život hesla: Rady druhých počúvaj a rozumu svojho sa drž!